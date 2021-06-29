Внезапно пожелтели деревья в Усть-Каменогорске

Деревья пожелтели в городе Усть-Каменогорске. Причиной могли стать сверхнормативные выбросы диоксида серы и сероводорода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области.
28 мая 2021 года большой общественный резонанс в городе Усть-Каменогорске вызвала ситуация с внезапно пожелтевшими зелеными насаждениями в районе северного промышленного узла.
Для выяснения обстоятельств и причин данного происшествия Департамент экологии с привлечением сотрудников Департамента промышленной безопасности провел проверочные мероприятия в отношении ТОО "Казцинк" и АО "УМЗ" (Ульбинский металлургический завод). Согласно камерам видеонаблюдения "Сергек" в районе промзоны утром 28 мая на проспекте Абая наблюдался смог.
"Также, согласно сведениям расположенных вблизи постов наблюдения (Шакарима, Рабочая) РГП "Казгидромет" и РАИСПЭМ, 28 мая в ночное время зафиксированы превышения по максимально разовым концентрациям диоксида серы и сероводорода кратностью (1,9 – 2,5 ПДК).
По итогам проверки в отношении ТОО "Казцинк" установлено, что с 28 мая была зафиксирована локальная разгерметизация крышки финальной абсорбционной башни установки по утилизации газов SNC "Lavalin".
По итогам проверки выписан штраф на сумму 328 тысяч тенге, без учета статьи 328 КоАП РК, а также ущерб за сверхнормативные выбросы в сумме 3,567 тысячи тенге. Сумма штрафа будет увеличена после рассмотрения органами полиции материалов проверки на наличие уголовной составляющей. По предварительным данным она составит 540 тысяч тенге", - уточнили в Департамента экологии по области.
В общей сложности сумма штрафных санкций составляет 4,435 тысячи тенге.
Департамент для недопущения и предотвращения нарушения законодательства дал соответствующие рекомендации и сделал замечания.
По итогам же проверки АО "УМЗ" нарушений экологического законодательства не выявлено.
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