Во Франции приостанавливают продажи iPhone 12 из-за уровня излучения

Франция предписала компании Apple прекратить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС .

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Во вторник Национальное агентство по частотам Франции (Agence nationale des frequences – ANFR) также предписало технологическому гиганту исправить существующие телефоны.

ANFR уведомила Apple, что если компания не сможет решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, то ей придется отозвать все iPhone 12, проданные в стране.

Всемирная организация здравоохранения ранее пыталась развеять опасения по поводу излучения мобильных телефонов.

iPhone 12 вышел в сентябре 2020 года и до сих пор продается по всему миру.

Apple заявила Би-би-си, что не согласна с выводами ANFR. В компании сообщили, что предоставили регулятору результаты лабораторных исследований, проведенных как самой компанией, так и независимыми экспертами, которые свидетельствуют о соответствии устройства всем необходимым нормам.

Новость из Франции появилась во вторник – одновременно с презентацией нового iPhone 15.

Мировой рынок смартфонов сократился с поставок 294,5 млн штук до 268 млн штук во втором квартале 2023 года.

У Apple, правда, это падение наименее заметно: по данным аналитической компании Counterpoint Research, поставки новых iPhone упали меньше всех крупных производителей смартфонов – с 46,5 до 45,3 млн аппаратов.