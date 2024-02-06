Во имя безопасности

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Ануар Калмыков

Казахстан возглавит Международную конференцию МАГАТЭ по ядерной безопасности.

фото из архива "КП"

Международная конференция по ядерной безопасности ICONS-2024 пройдет 20–24 мая в Вене под совместным председательством Казахстана и Австралии. Мероприятие соберет глав внешнеполитических и профильных ведомств, а также более 2 тыс. экспертов в сфере ядерной безопасности из 178 государств – членов МАГАТЭ.

Постоянный представитель РК при международных организациях Мухтар Тлеуберди и Постоянный представитель Австралии Йен Биггс провели в венском отделении ООН совместный брифинг, посвященный вопросам подготовки ICONS-2024.

Основываясь на достижениях предыдущей ICONS-2020, намеченная на май конференция станет площадкой для представления успехов государств – членов МАГАТЭ­ в области ядерной безопас­ности. Положительная динамика по универсализации обязательных и рекомендательных правовых инструментов Агентства в сфере ядерной безопасности свидетельствует о возросшей приверженности государств усилению контроля ядерных материалов и других радиоактивных веществ.

Символично, что высокая честь возглавить данный авторитетный форум выпала Казахстану в год 30-летия членства нашей страны в МАГАТЭ.­ Казахстан заработал безупречный статус важного члена агентства, признан мировым лидером в производстве урана, обладает богатым опытом в обеспечении мер безопасности на ядерных объектах, а также разместил на своей территории уникальный объект – Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ.

Казахстану и Австралии предстоит важная миссия возглавить переговорный процесс по выработке итогового документа Конференции – Министерской декларации ICONS-2024, которая призвана стать «дорожной картой» на пути дальнейшего продвижения мирного использования атомной энергии, усиления физической безопасности на ядерных объектах, обеспечения эффективного обмена опытом и знаниями в рамках международного сотрудничества.

#МАГАТЭ #конференция #Вена #ICONS-2024 #ядерная безопасность

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