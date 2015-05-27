Во имя диалога цивилизаций

Ертас МУРАТБЕКОВ, директор Международного центра культур и религий Комитета по делам религий МКС РК, кандидат юридических наук
С первых дней независимости Казахстаном проделана значительная работа в сфере законодательного обеспечения государственной национальной политики, укрепления межэтнического и межконфессионального согласия в обществе. Эффективные внутригосударственные преобразования и достижения на международной арене обеспечили Казахстану имидж как активного сторонника и инициатора глобальных диалоговых площадок, в том числе по продвижению международного межрелигиозного и межэтнического диалога. Сложившаяся в Казахстане устойчивая модель взаимодействия этносов и религий, обеспечивающая стабильность и атмосферу созидания и согласия в обществе, позволила претворить развитие инициативы Президента РК Нурсултана Назарбаева организации Съезда лидеров мировых и традиционных религий. 23–24 сентября 2003 года в столице Казахстана состоялся I Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В его работе приняли участие 17 делегаций из 23 стран. В рамках форума в основном затрагивались проблемы противодействия терроризму и экстремизму. Кроме того, был обозначен регламент работы съезда, предусматривающий проведение межрелигиозного форума на регулярной основе не реже одного раза в три года, а также обсуждены вопросы создания институциональных структур съезда. 12–13 сентября 2006 года в Астане состоялся II Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Он проходил в новом специально построенном к проведению астанинских межрелигиозных саммитов уникальном архитектурном здании – Дворце Мира и Согласия. Центральной для обсуждения духовных лидеров явилась единая тема «Религия, общество и международная безопасность». В работе межрелигиозного саммита приняли участие 29 делегаций из 29 стран. Впервые в Астану приехали специальные делегации из Ливии, Таиланда, Армении, Южной Кореи, а также главы международных религиозных организаций из США, Швейцарии. На II cъезде был принят итоговый документ саммита, закрепивший представления о роли религии в современном мире. Декларация воплотила в себе договоренности, достигнутые за период трехлетнего диалога и совместной работы, направленные на усиление роли и миссии лидеров мировых религий в процессе установления глобального миропорядка. III Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся также в Астане 1–2 июля 2009 года и собрал около 400 делегатов в составе 77 делегаций из 35 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки. Центральная тема cъезда – «Роль религиозных лидеров в построении мира, основанного на толерантности, взаимном уважении и сотрудничестве». Инновацией данного межрелигиозного саммита стало внесение определенных изменений в формат cъезда путем включения в его работу секционных заседаний. Участники приняли совместный итоговый документ, в котором призвали мировую общественность постоянно поддерживать усилия религиозных лидеров и организаций для установления истинного межрелигиозного диалога, способствовать развитию диалога религий и цивилизаций, направленного на улучшение взаимопонимания и уважения в государствах и обществах. В своем докладе Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил роль проведения III Съезда лидеров мировых и традиционных религий: «Я уверен, что итоги III cъезда сыграют весьма важную концептуальную роль в продвижении диалога между цивилизациями, культурами и религиями. Они, безусловно, сблизят людей, укрепят межрелигиозное взаимопонимание в мире. Хочу подчеркнуть, что открытый межкультурный и межрелигиозный диалог является одним из ключевых вопросов внутренней и внешней политики Казахстана». 30–31 мая 2012 года в Астане состоялся IV Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В Казахстан приехали 85 делегаций из 40 стран. Центральная тема этого cъезда – «Мир и согласие как выбор человечества». Секционные заседания были посвящены актуальным вопросам современности. В рамках форума состоялось знаменательное историческое событие – первое заседание Совета религиозных лидеров, созданного по предложению Президента Казахстана и единодушно поддержанного лидерами мировых и традиционных религий. В состав совета вошли 15 видных религиозных лидеров мира. Создание Совета религиозных лидеров ознаменовало собой новую веху в истории Астанинского межрелигиозного саммита религиозных лидеров как весомого международного института. Цель деятельности Совета религиозных лидеров – определение приоритетов и механизмов обеспечения диалога и сотрудничества с другими форумами и международными организациями, работа которых направлена на диалог культур и экономическое взаимодействие. В целом по итогам съезда его участниками было выработано обращение. Религиозные лидеры обратились к народам, обществам, государствам с призывом к взаимодействию, согласию и миру, справедливости и созиданию во имя будущего нашей планеты. Сегодня главный город Казахстана находится в процессе подготовки к V Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который состоится 10–11 июня текущего года. Основная тема форума – «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития». Планируется проведение пленарных и четырех секционных заседаний: «Религиозные и политические лидеры: ответственность перед человечеством», «Влияние религии на молодежь: образование, наука, культура и средства массовой информации», «Религия и политика: новые тенденции и перспективы», «Диалог на основе взаимного уважения и понимания между лидерами мировых и традиционных религий ради мира, безопасности и гармонии». В рамках секционных заседаний видные деятели религий, известные теологи, политики и общественные деятели будут говорить об общей ответственности религиозных и политических лидеров, о влиянии религии на молодежь через образование, культуру и СМИ. Также предполагается проанализировать новые тенденции религии и политики, а также осуществить поиск новых путей взаимопонимания ради мира и гармонии. Тема диалога религиозных лидеров и политических деятелей будет затрагиваться впервые. Следует отметить, что съезд системно и последовательно актуализирует главные вопросы и проблемы современного мира, вырабатывает адекватные механизмы противодействия новым вызовам и угрозам глобализирующегося мира с одной главной целью – обеспечить и сохранить духовное взаимопонимание и безопасность обществ и государств. В процессе деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий представители духовенств из разных государств неоднократно подчеркивали, что мир и согласие были и есть главные ключевые принципы и ценности при выборе человечеством своего цивилизованного пути развития. Таким образом, можно констатировать, что Астанинский саммит религиозных лидеров подтвердил свою состоятельность и актуальность, олицетворяя собой действенный механизм межрелигиозного взаимодействия в рамках диалога между цивилизациями. Ведь диалог между цивилизациями – это процесс взаимодействия интересов, произрастающих изнутри социокультурных систем и на их стыке. Он основан на всеобщем участии и желании выявлять, познавать и ценить сферу общих мировоззрений и направлен на решение вопросов с помощью общения.
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