Во сколько оценят бесценный сад?

На два месяца под паводковой водой оказался Международный экспериментальный сад-питомник памяти С. И. Исаева, где собран уникальный генофонд сортовых яблонь, винограда, лекарственных и декоративных растений. Однако размер компенсации, предусмотренный действующими Правилами возмещения имущественного вреда, научное сообщество считает недостаточным. На пресс-конференции, организованной региональной палатой предпринимателей «Атамекен», ученые Института ботаники, Казахстанско-нидерландского центра «Интенсивный сад», уральской сельхозопытной станции, через СМИ обращаясь к уполномоченным органам, говорили о ценности генетической коллекции и важности ее сохранения для будущих поколений.

Эту экспериментальную площадку знают далеко за пределами нашей страны. Сад-питомник стал визитной карточкой, гордос­тью региона, настоящим биологическим музеем под открытым небом. Его на протяжении десяти лет своими силами и на собственные средства создавали супруги Кайрат Каримов и Роза Умурзакова. За это время была проведена огромная научная и практическая работа по сортоизучению и подбору сорто-подвойных комбинаций для местного резко континентального климата. По объемам и значимости ее можно сравнить с деятельностью целого научно-исследовательского центра.

На пяти гектарах росли и плодоносили порядка пяти тысяч деревьев и кустарников: более 200 сортов яблонь и 200 сортов коллекционного винограда, ореховые деревья, плодово-ягодные кустарники, редкие лекарственные, декоративные и экзотичес­кие растения.

Эта коллекция уникальна по меркам не только Казахстана, но и всего постсоветского пространства. Здесь собраны редкие сорта яблонь, в том чис­ле и выведенные легендарным ученым-селекционером Сергеем Исаевым, учеником и последователем Ивана Мичурина. Их лично передала Кайрату дочь ученого Ирина Исаева.

Разбивать сады в поймах рек – дело привычное. Взрослые семечковые (яблони, груши) выдержат двух-, трехнедельное подтопление. Конечно, в этой ситуации под большой угрозой будут молодые саженцы, а также косточковые, хвойные, кустарники.

Этой весной беда пришла неожиданно: за несколько часов под водой оказались насаждения, сельхозтехника, поливные насосы, жилые и хозяйственные постройки, склады удобрений и семенного фонда. Вода зашла 31 марта, в некоторых местах сада она стоит до сих пор, 80% насаж­дений уже погибло, из оставшихся также выживут не все.

Чтобы спасти бесценный генофонд, продублировать сад, ученые с лодки нарезали черенки яблонь. Их привьют, вырастят саженцы, из которых потом заложат сад в другом мес­те – на незатапливаемом участке, выделенном под закладку промышленного сада. Первое, что придется сделать на новом месте, – корчевать деревья, очищать грунт от корней или заменять его. И хотя Кайрату и Розе поступает немало предложений о помощи, рассчитывать на силы добровольцев они не могут – слишком тяжела и ответственна эта работа.

Только по растениям ущерб от паводка составил порядка 370 млн тенге. В расчет пока не брали технику, промышленное оборудование, поливную систему, потерянные объемы удобрений и семенного фонда.

Ущерб физическому или юридическому лицу в результате ЧС природного характера определяется комиссией, исходя из расходов на выращивание конкретных сельхозкультур. В правилах возмещения предусмотрена компенсация для промышленных садов. Но в этом случае речь идет о питомнике, где собран генофонд редких, а в отдельных случаях единственных экземпляров растений.

– Сейчас с помощью специалистов в области садоводства, которых в регионе очень мало, готовим технологические карты, которые по правилам возмещения ущерба мы должны отправить для утверждения в Казахский НИИ земледелия и растениеводства. После чего передадим их районным комиссиям, – отметил исполняющий обязанности руководителя областного управления сельского хозяйства Рустем Зулкашев.

Энтузиасты-исследователи не намерены опускать руки, понимая, что на восстановление их детища снова придется затратить долгие годы. Вот только без финансовой поддержки государства в этот раз им никак не обойтись.