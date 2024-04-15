Вода стремительно ворвалась в Петропавловск

Фото: ДП СКО и автора

Всего за сутки уровень воды на реке Есиль в Петропавловске поднялся на полтора метра и достиг девяти метров… В пятницу в городе исчезла водопроводная вода – льдины уронили столбы ЛЭП, и насосная станция ТОО «Кызылжар су» лишилась энергии. Аким города Серик Мухамедиев обещал, что водоснабжение восстановится в течение четырех часов. Но вода не появилась ни в субботу, ни в воскресенье. Власти организовали подвоз воды, и жители выстроились в длинные очереди. Самые нетерпеливые набирают воду из луж.

Без света остались села Кызыл­жарского района – Надеждино, Боголюбово, Вознесенка, Архангельское, Новокаменка, а также села Сарыбулак и Кокалажар района Г. Мусрепова. Из-за угрозы затопления 752 осужденных этапировали из учреждения № 48 (пос. Заречный) в женскую колонию (учреждение № 50). Прои­зошло 65 переливов на дорогах, а для пропуска воды вскрыто 11 дорог. Чрезвычайная ситуация природного характера объявлена в Петропавловске и в районах Тайыншинском, Кызылжарском, Есильском, им. Г. Мусрепова, Шал акына. Из-за переливов через дороги отменен подвоз учащихся в восьми школах СКО. На дистанционное обучение переведен 1 801 школьник в семи школах. При этом ни одно из учреждений образования не пострадало от паводка. Наполняемость Сергеевского водохранилища составила 162,89%, Петропавловского – 114,78%, Селетинского – 99,30%.

Обращаясь к жителям Петропавловска, начальник городского управления полиции Марат Жумалиев заявил, что в 18 часов 13 апреля все жители поселка Кожевенного были эвакуированы. В это же время происходил перелив через дамбу в микрорайоне «Подгора», и были подтоплены улицы со стороны объездной трассы. Автомобильное движение остановилось. Затопленной оказалась одна станция сотовой связи. Поэтому в музейном комплексе «Резиденция Абылай-хана» был развернут и запущен в работу мобильный базовый комплекс, который восстановил мобильную связь в районе «Подгоры».

На брифинге начальник ДЧС СКО Ерик Сарыбаев отметил, что на территории области и в Петропавловске сложилась «очень критическая ситуация».

– Интенсивно поднимается уровень реки Есиль, – говорил он. – Вода приходит с большой скоростью. В предыдущие годы основная вода приходила после ледохода, а в этом – ледоход идет вместе с большой водой. Огромные льдины сносят все на своем пути: деревья, строения и электрические столбы. Ледоход повреждает дамбы.

По состоянию на 8 часов утра 14 апреля в СКО затоплены 1 628 домов, из них большая часть в Петропавловске – 1 010, в Кызыл­жарском районе – 513. Эвакуированы 7 354 человека, в том числе в областном центре – 4 552 и 2 203 – в Кызылжарском районе. В эвакопунктах находятся 1 308 жителей СКО. На автомобильных дорогах области сохраняются 18 переливов, из них четыре – на дорогах республиканского значения.

В Петропавловске начался перелив на въездах в город со стороны Бесколя и на выезде в Мамлютку. Полицейские беспрепятственно пропускают грузовики с продовольственными товарами, ГСМ, гуманитарной помощью. Появилась угроза затопления жилого массива и дач вокруг озера Пестрое. Здесь тоже эвакуируют население.

– Главная задача – сохранить жизни наших граждан, – заявил главный спасатель СКО. – К сожалению, находятся люди, которые сопротивляются эвакуации, рис­куя собой и своими близкими.

К скорейшей эвакуации приз­вал и аким Петропавловска Серик Мухамедиев:

– У нас 29 садоводческих обществ, 6 160 дачных участков. Фактически все они затоплены. Мы заблаговременно эвакуировали жителей Заречного, который ничто не могло спасти. Заречный под водой. На Хромзаводе в 2018 году была реставрирована дамба, мы увеличили высоту на 1,5 метра, но сегодня ночью вода перелилась через нее. Ведется эвакуация.

Не обошлось без драматических эпизодов. В поселок Кожевенный вода пришла настолько стремительно, что некоторые жители не смогли выбраться самостоятельно. Братья Юрий и Николай Закатырины едва успели спасти кошку и взять документы, как уже оказались по грудь в воде. Полицейские в этот момент были поблизости и пришли на помощь братьям.

Паводковая вода затопила насосную станцию первого уровня, хотя ранее руководители предприятия «Кызылжар су» уверенно заявляли о том, что надстроен­ная дамба спасет насосы. Увы, не спасла…

В своем Instagram аким Петропавловска написал, что «начаты работы по установке альтернативного источника водоснабжения. Техника и необходимые материалы имеются. Мобилизованы строи­тельные компании города. Работы ведутся в усиленном режиме и будут завершены в кратчайшие сроки». На вопрос журналистов, почему власти не предусмотрели падение опор ЛЭП и не призвали граждан сделать запас воды, аким города ответил следующее:

– Это наша ошибка, мы не предус­мотрели все варианты. Сколько паводков было, а такую агрессию льдины никогда еще не проявляли. Сделаем выводы на будущее…

На фоне повышенного спроса на бутилированную воду некоторые торговцы подняли цены. В связи с этим защитники прав потребителей объявили о том, что будут принимать меры, и призвали граждан сигнализировать о таких фактах. В то же время местные хлебопеки заверили, что перебоев в снабжении хлебом не будет.

Энергетики СКО оперативно восстанавливают линии электропередачи. В АО «Северо-Казахстанская РЭК» сформировали 34 аварийно-технические бригады, в которые вошли 140 человек. Проведены работы по восстановлению линии 10кВ в Есильском районе, а также в селах района Шал акына.

Из Кызылорды прибыли две фуры с гуманитарной помощью (продукты питания, одежда,

обувь, посуда, средства гигиены и бытовой химии, постельное белье, матрасы, мешки). С помощью волонтеров все это почти сразу доставляется нуждающимся.

– В критический час народ сплотился, показал яркий пример солидарности, – отметил исполнительный секретарь Северо-Казахстанского филиала партии «Amanat» Женис Асанов.

Всего из Кызылорды направлено десять фур с гуманитарной помощью в пять регионов страны, пострадавших от паводка.

...Когда материал уже готовился в номер, пришла хорошая новость: на брифинге в региональной службе коммуникаций пресс-секретарь акима города Асем Айтулова заявила, что завершились работы по подключению двух альтернативных водных источников, и поэтому вода питьевого качества поступит 14 апреля в дома жителей Петропавловска. Правда, поначалу она будет ржавого цвета, но потом очистится...