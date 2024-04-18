Вода в Тоболе в приграничном с Казахстаном Кургане поднялась почти до одного метра

Пик половодья в городе ожидается в ближайшие дни, передает Kazpravda.kz

Фото: МТРК «Мир» / Глеб Медведев - Троицкий

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 968 см, сообщает Интерфакс со ссылкой на правительство Курганской области.

«По данным на 18 апреля, на 06:00 местного времени уровень реки Тобол в районе Кургана составил 968 см. Это плюс 4 см за 2 часа. Уровень воды продолжает расти», - говорится в сообщении.

В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 м, в районе Кетово и Крюково - выше 10 м.

В районе села Белозерского вода поднялась выше 5 м 30 см.

Как сообщалось, накануне утром уровень Тобола преодолел отметку «опасного явления» (850 см).

Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

Курганская область России граничит с Казахстаном.