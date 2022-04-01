Водитель грузовика уснул за рулем и врезался в автокран в Туркестанской области

В Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузных автомашин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установили полицейские, на территории Сауранского района Туркестанской области, на 135 километре трассы "Шымкент – Самара", произошло столкновение большегрузного крана Renault Magnum и грузового автомобиля Volvo, двигавшихся в одном направлении. Водитель Volvo, следовавший за 25-тонным большегрузом Renault Magnum, заснул за рулем и врезался в автокран. В результате автокран, который находился на прицепе, перевернулся.

Сотрудники Батальона патрульной полиции МПС Туркестанской области, патрулировавшие поблизости, сразу же добрались до места происшествия и помогли водителям. Стражи порядка справились о их самочувствии и доставили в безопасное место.

В грузовой автомашине Volvo с российскими номерами находился водитель – гражданин Российской Федерации.

Водители двух большегрузов не пострадали. Автотранспорту нанесен материальный ущерб.

По данному факту отделом полиции Сауранского района проводится проверка. Дознаватели выясняют все обстоятельства произошедшего.

Принятыми мерами перевернувшийся автомобиль отогнали на обочину и открыли движение автотранспорту.