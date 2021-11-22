Происшествия
Водитель погиб, врезавшись в дерево, в Алматы
В ночь на 22 ноября в Алматы произошло смертельное ДТП, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Zakon.kz
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По улице Кенесары хана в северном направлении двигался автомобиль Nissan Cefiro. На затяжном повороте водитель не справился с управлением и зацепился за бордюр.
После удара авто отбросило на полосу встречного движения. Машину выкинуло на тротуар, где она водительской стороной ударилась о карагач.
В результате ДТП водителя зажало в автомобиле. На место происшествия вызвали службу спасения города Алматы и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции. В салоне автомобиля погибшего водителя, 1991 года рождения, пассажиров не было.
Отмечается, что дорога была сухой. Причиной ДТП, предположительно, стало превышение скорости.