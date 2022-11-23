Водитель в Темиртау требовал его пропустить от скорой с лежачим больным (видео)

Водителя, оскорбившего экипаж скорой помощи, накажут в городе Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видеоinstagram.com/karaganda.city

Видео с описанием конфликта из-за проезда во дворе многоэтажных домов появилось 22 ноября в Instagram-паблике karaganda.city.

«Дедушка 1947 года был лежачим, у него закрытый перелом шейки бедра, ушиб поясницы, закрытый перелом ключицы, закрытая черепно-мозговая травма. Он не мог самостоятельно передвигаться. Мы его госпитализировали на носилках», – приводит слова фельдшера скорой помощи паблик.

В момент загрузки больного на носилках сзади подъехал Volkswagen. Водитель стал требовать, чтобы ему дали проехать.

«Он постоянно сигналил и показывал жестами, что ему надо проехать. Там – узкий двор, и скорая помощь не могла никуда уехать, потому что больного дедушку уже начали размещать в спецмашину», – говорит фельдшер.

Начался конфликт. Владелец Volkswagen стал ругаться с водителем скорой и даже толкнул его. В ход пошла нецензурная брань.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

Экипаж скорой помощи в тот же день обратился в полицию, рассказав о хамском поведении жителя города металлургов.

«Конфликт произошел во дворе дома при госпитализации лежачего больного, у которого были переломы. Водителю срочно нужно было проехать именно в этот момент.

Сотрудники Старогородского отдела полиции оперативно отреагировали на данную публикацию и нашли водителя.

В отношении 58-летнего мужчины зарегистрировано уголовное дело по статье «Оскорбление», – сообщили в полиции.

Материалы досудебного расследования будут направлены в суд для принятия процессуального решения.