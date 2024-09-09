Конфликт на дороге: Водители грузовиков пытались скрыться от полиции близ Астаны

В Астане начали работу автоматизированные системы взвешивания автотранспорта на основных въездах в город, что способствует сохранности дорог и предотвращению их разрушения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нарушение правил, связанных с превышением допустимых весовых параметров тяжеловесных автомобилей, влечет за собой административные меры.

С момента запуска систем сотрудники инспекции регулярно фиксируют случаи превышения весовых параметров и отказ водителей подчиняться требованиям закона.

«Один из недавних инцидентов произошел на объездной дороге Астаны вблизи п.Кызылсуат, когда водители нескольких тяжеловесных автотранспортных средств не только отказались от прохождения транспортного контроля, но и пытались скрыться с места задержания. В ходе инцидента одно из транспортных средств совершило наезд на служебную машину инспекции, нанеся ей механические повреждения», - говорится в сообщении.

Водитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания, автомобиль отправлен на штрафстоянку.

«Призываем водителей большегрузов неукоснительно соблюдать правила и не превышать установленные весовые параметры. Нарушение этих норм влечет за собой административную ответственность», – отметил председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али.

В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1 000 МРП (от 147 тыс до 3,7 миллионов тенге).

Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать:

1. Трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;

2. Четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;

3. Пятиосные – 38 тонн;

4. С шестью и более осями – 44 тонны.