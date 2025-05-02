За оказание данных «услуг» взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тыс. тенге
Сотрудники городского Департамента АФМ при координации прокуратуры пресекли деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений, сообщает Kazpravda.kz
Расследование установило, что в период с 2023 по 2024 годы должностные лица во главе с руководителем специализированного центра обслуживания населения №2 НАО «Правительство для граждан» Ж.Р Мурашимовым организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов.
За оказание данных «услуг» взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тыс тенге. В результате как минимум 500 человек незаконно получили водительские удостоверения.
«В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей. С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается», – говорится в официальном сообщении.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
В АФМ добавили, что выдача водительских удостоверений в обход установленных процедур представляет реальную угрозу общественной безопасности. Подтверждением тому являются участившиеся дорожно-транспортные происшествия в Шымкенте: их количество возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году.