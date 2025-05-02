За оказание данных «услуг» взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тыс. тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники городского Департамента АФМ при координации прокуратуры пресекли деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений, сообщает Kazpravda.kz

Расследование установило, что в период с 2023 по 2024 годы должностные лица во главе с руководителем специализированного центра обслуживания населения №2 НАО «Правительство для граждан» Ж.Р Мурашимовым организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов.

За оказание данных «услуг» взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тыс тенге. В результате как минимум 500 человек незаконно получили водительские удостоверения.

«В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей. С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается», – говорится в официальном сообщении.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

В АФМ добавили, что выдача водительских удостоверений в обход установленных процедур представляет реальную угрозу общественной безопасности. Подтверждением тому являются участившиеся дорожно-транспортные происшествия в Шымкенте: их количество возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году.