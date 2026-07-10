Военно-инженерный чемпионат «Shaiqas-2026» впервые проходит в Казахстане

Армия
Айман Аманжолова
корреспондент

Масштабный проект объединил разработчиков беспилотных авиационных систем, наземной робототехники, специалистов в области кибербезопасности и тактической подготовки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Главная цель чемпионата – выявление перспективных инженерных решений и их дальнейшее внедрение в интересах армии.  
На участие в первом этапе зарегистрировались 19 инженерных команд, состоящих из 150 участников. В их состав вошли представители военных учебных заведений, вузов, инженерных школ, предприятий оборонно-промышленного комплекса и подразделений Вооруженных сил.

Открывая чемпионат, заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев подчеркнул, что соревнования станут эффективной площадкой для объединения потенциала гражданских и военных специалистов, ученых и инженеров.

«Shaiqas-2026» – это не просто соревнование, а возможность найти талантливых разработчиков и внедрить лучшие отечественные решения в систему обороны страны. Именно за такими технологиями  будущее современной армии», – отметил Дархан Ахмедиев.

В настоящее время на полигоне проходит тестовый этап. В ходе которого оценивается готовность команд и их технических решений к финалу,  проверяются работоспособность оборудования, надежность инженерных решений и уровень подготовки участников. По итогам этапа будут определены команды, которые продолжат борьбу в финале.

Чемпионат проходит по четырем направлениям: «Небо», «Земля», «Кибербезопасность» и «Тактика».

Конкурсанты управляют FPV-дронами, выполняют задачи воздушной разведки и доставки грузов, используют роботизированные комплексы для эвакуации условно раненых и выполнения инженерных задач, отражают кибератаки на специализированном полигоне, а также демонстрируют навыки тактической, огневой и медицинской подготовки.

Финальный этап SHAIQAS 2026 состоится 14 - 15 августа на базе учебного центра «Амандык». В него выйдут команды, успешно прошедшие промежуточный отбор. Финальные соревнования пройдут с выполнением практических задач в полевых условиях и будут транслироваться в режиме онлайн.

Призовой фонд чемпионата составляет 18 миллионов тенге: за первое место предусмотрено 10 миллионов тенге, за второе – 5 миллионов, за третье – 3 миллиона тенге.

Инициатива по проведению чемпионата SHAIQAS - 2026 принадлежит АО «Казахстан ГИС Центр». Оператором соревнований выступает ТОО «Центр по развитию инноваций в области обороны и безопасности» (Defense Tech). Проведение соревнования осуществляется за счет спонсорских средств и партнерских взносов без привлечения бюджетных средств Министерства обороны Республики Казахстан.

#Казахстан #армия

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