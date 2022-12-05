Военнослужащему оторвало руку в Актау

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Военнослужащий одной из воинских частей Актау получил ранение дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Инцидент произошел в 46 доме 27 микрорайона.

«Военнослужащий одной из воинских частей Актау, находясь дома, получил ранение в результате взрыва неизвестного предмета. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - говорится в сообщении пресс-службы Актауского военного гарнизона.

В пресс-службе Мангистауской областной больницы сообщили, что в 13:28 часов на скорой мужчину 1988 года рождения доставили в приемный покой. Пациент был в сознании. Его в экстренном порядке осмотрели врачи и взяли на операцию - ампутировали левый лучезапястный сустав.

«При поступлении левая кисть была полностью размозжена. Состояние пациента средней степени тяжести, получает лечение в травматологическом отделении, находится в сознании, передвигается в условиях палаты. Произведена травматическая ампутация левого лучезапястного сустава. У него термические ожоги лица, множественные раны и ссадины, туловища, руки и ноги. В области глаз имеются ожоги, присутствует конъюнктивит», - сообщили в МОБе.

По предварительной информации, пострадавшим является контрактник воинской части 35950.

Также сообщается, что на месте обнаружены остатки запала от РГД-5.