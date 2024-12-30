Военнослужащие Актауского гарнизона сдали кровь для пассажиров, пострадавших в авиакатастрофе

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Узнав о трагедии, сотрудники военной полиции отправились в Центр крови, где сдали около 5 литров.

- Как и многие неравнодушные казахстанцы, мы скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления выжившим пассажирам. Мы не могли остаться в стороне. Надеемся, что наш вклад поможет восстановить здоровье пострадавших и вернуться к своим семьям, - рассказал начальник штаба управления военной полиции Актауского гарнизона полковник Данияр Аскаров.

В эти дни неравнодушные казахстанцы по всей стране сдали 800 литров крови. В самом Актау 500 человек пришли в донорские пункты, в Астане - более 600 человек, в Шымкенте – 125, Актобе – 109, Жетысу – 49, Караганде – 40, Восточно-Казахстанской области – 34.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AzerbaijanArilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение близ города Актау. На борту самолета находились 67 человек. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.