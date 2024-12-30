Военнослужащие Актауского гарнизона сдали кровь для пассажиров, пострадавших в авиакатастрофе

Статьи
183

Донорами выступили свыше 500 жителей Актау. Среди них военнослужащие отряда военной полиции Актауского гарнизона

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Узнав о трагедии, сотрудники военной полиции отправились в Центр крови, где сдали около 5 литров.

- Как и многие неравнодушные казахстанцы, мы скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления выжившим пассажирам. Мы не могли остаться в стороне. Надеемся, что наш вклад поможет восстановить здоровье пострадавших и вернуться к своим семьям, - рассказал начальник штаба управления военной полиции Актауского гарнизона полковник Данияр Аскаров.

В эти дни неравнодушные казахстанцы по всей стране сдали 800 литров крови. В самом Актау 500 человек пришли в донорские пункты, в Астане - более 600 человек, в Шымкенте – 125, Актобе – 109, Жетысу – 49, Караганде – 40, Восточно-Казахстанской области  – 34.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AzerbaijanArilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение близ города Актау. На борту самолета находились 67 человек. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

#Актау #военные #донор #кровь

Популярное

Все
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
В Казахстане увеличили объем госзаказа на подготовку кадров
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
Финансирование прикладной науки в РК увеличили до 476,9 млрд тенге
Правительство выделило деньги на модернизацию теплосетей Жезказгана
Пострадавший в авиакатастрофе кыргызстанец вышел из комы
Экс-президент США скончался в возрасте 100 лет
В международный рейтинг лучших университетов мира QS WUR вошел 21 казахстанский вуз
В Южной Корее объявили недельный траур из-за авиакатастрофы
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Офицер Нацгвардии признан лучшим молодым военнослужащим года в Шымкенте
Бежавший в Россию казахстанец экстрадирован на родину
В Каспийском море произошло землетрясение
Военнослужащие Актауского гарнизона сдали кровь для пассажиров, пострадавших в авиакатастрофе
Президент подписал поправки по вопросам госнаград, образования и защиты прав ребенка
Рожденных в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Редкий зверек попал в объектив фотокамеры в Устюртском заповеднике
5 лет уклонялся от уплаты алиментов житель области Жетісу
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
В США продан лотерейный билет с джекпотом в размере $1,22 млрд
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Как в Казахстане будут модернизировать изношенную инфраструктуру
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Все лучшее – детям!
Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
Министр высказался о падении учителя с высоты при оформлении ёлки в Семее
19-летняя девушка с синдромом преждевременного старения умерла в ЮАР
Токаев принял главу Минэнерго
Худи и свитшоты made in Abai
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Прорыв в дорожной сфере
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Офицер Нацгвардии признан лучшим молодым военнослужащим год…
Солидарность братских народов
Расследование крушения самолета ведется согласно международ…
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]