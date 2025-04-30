С 27 по 30 апреля 2025 года в городе Ош (Республика Кыргызстан) прошёл Чемпионат Азии и первенство мира по рукопашному бою, передает корреспондент Kazpravda.kz
Турнир собрал 430 спортсменов из 16 стран и стал значимым событием в мире боевых искусств.
В соревнованиях приняли участие команды из Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Бангладеш, Сирии, Туниса, Беларуси, Азербайджана и Италии.
По итогам напряжённых и зрелищных поединков призовые места в командном зачёте распределились следующим образом:
Военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан добились впечатляющих результатов в личных зачетах:
Золотые медали (1 место):
лейтенант Жаксылык Чаймердан — весовая категория до 57 кг;
майор Батырхан Аширбеков — до 80 кг;
капитан Мадет Саметаев — до 97 кг.
Серебряные медали (2 место):
капитан Жандос Альжанов — до 54 кг;
капитан Дархан Даулет — до 80 кг;
капитан Бахтжан Ахмадов — до 88 кг.
Бронзовые медали (3 место):
старший лейтенант Алишер Авдонин — до 54 кг;
майор Алкен Тулегенов — до 62 кг;
старший лейтенант Азимжон Курбонбоев — до 73 кг;
старший лейтенант Сапархан Жолшыбек — свыше 97 кг.