С 27 по 30 апреля 2025 года в городе Ош (Республика Кыргызстан) прошёл Чемпионат Азии и первенство мира по рукопашному бою, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК