Военнослужащие Нацгвардии РК отличились на международных соревнованиях по рукопашному бою

Спорт
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

С 27 по 30 апреля 2025 года в городе Ош (Республика Кыргызстан) прошёл Чемпионат Азии и первенство мира по рукопашному бою, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Турнир собрал 430 спортсменов из 16 стран и стал значимым событием в мире боевых искусств.

В соревнованиях приняли участие команды из Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Бангладеш, Сирии, Туниса, Беларуси, Азербайджана и Италии.

По итогам напряжённых и зрелищных поединков призовые места в командном зачёте распределились следующим образом:
1 место — сборная команда Российской Федерации;
2 место — сборная команда Национальной гвардии МВД Республики Казахстан;
3 место — сборная команда Республики Кыргызстан.

Военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан добились впечатляющих результатов в личных зачетах:

Золотые медали (1 место):
лейтенант Жаксылык Чаймердан — весовая категория до 57 кг;
майор Батырхан Аширбеков — до 80 кг;
капитан Мадет Саметаев — до 97 кг.

Серебряные медали (2 место):
капитан Жандос Альжанов — до 54 кг;
капитан Дархан Даулет — до 80 кг;
капитан Бахтжан Ахмадов — до 88 кг.

Бронзовые медали (3 место):
старший лейтенант Алишер Авдонин — до 54 кг;
майор Алкен Тулегенов — до 62 кг;
старший лейтенант Азимжон Курбонбоев — до 73 кг;
старший лейтенант Сапархан Жолшыбек — свыше 97 кг.

 

#Казахстан #Спорт #Кыргызстан #Нацгвардия

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