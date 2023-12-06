Военные атташе оценили процесс подготовки казахстанских миротворцев

Аккредитованные в Казахстане военные атташе посетили Центр миротворческих операций Министерства обороны РК (KAZCENT), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр миротворческих операций Министерства обороны РК.

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

На брифинге, организованном для представителей военно-дипломатического корпуса, начальник Центра миротворческих операций полковник Бауыржан Нигметуллин рассказал об истории становления KAZCENT и перспективах развития миротворческой деятельности.

Зарубежные гости ознакомились с основными направлениями деятельности центра, организацией процесса языковой и миротворческой подготовки военного, полицейского и гражданского персонала к участию в миротворческих операциях ООН, осмотрели учебные классы и посетили занятия.

Военные дипломаты дали высокую оценку деятельности центра, отметив его вклад в глобальную безопасность и поддержание мира.