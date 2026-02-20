Фото: 24.kz

Операция прошла в районе города Мансанильо, где военные задержали судно, перевозившее 179 тюков с примерно четырьмя тоннами наркотика, и арестовали трех человек, причастных к контрабанде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Министр безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсиа Харфуш сообщил в соцсетях, что только за последнюю неделю во время морских операций мексиканские военные изъяли около 10 тонн кокаина.

Он также подчеркнул, что такие действия наносят многомиллионный ущерб организованной преступности, мешая попаданию миллионов доз наркотиков на улицы страны и способствуя защите безопасности мексиканских семей.