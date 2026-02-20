Военные Мексики перехватили судно с тоннами кокаина

В мире
171
Айман Аманжолова
корреспондент

Военно-морские силы Мексики перехватили у побережья штата Колима полупогружное судно с крупной партией кокаина

Фото: 24.kz

Операция прошла в районе города Мансанильо, где военные задержали судно, перевозившее 179 тюков с примерно четырьмя тоннами наркотика, и арестовали трех человек, причастных к контрабанде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Министр безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсиа Харфуш сообщил в соцсетях, что только за последнюю неделю во время морских операций мексиканские военные изъяли около 10 тонн кокаина.

Он также подчеркнул, что такие действия наносят многомиллионный ущерб организованной преступности, мешая попаданию миллионов доз наркотиков на улицы страны и способствуя защите безопасности мексиканских семей.

#Мексика #кокаин

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Хранитель эпической интонации
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Как я проскроллила книги
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Миссия спасать выполнима
Нейросеть выводит команды на поле
Дети белой птицы
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Новый общественный договор
А надо ли так?
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку
Саудиты остановили строительство «Зеркальной линии»
В Сирии объявлена всеобщая амнистия по случаю Рамадана
660 тонн мусора собрали в Сан-Паулу после карнавала

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]