Военный суд Акмолинского гарнизона вынес приговор подполковнику за мошенничество

Общество
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Фото с сайта aktau-business.com
Военным судом Акмолинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего Ж. по ст.190 ч.4 п.2 УК РК (Мошенничество), сообщает Kazpravda.kz.

Согласно материалам дела, подполковник Ж., предоставив жилищной комиссии фиктивную справку об отсутствии недвижимого имущества, незаконно получил денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации служебного жилья в сумме 22 432 410 тенге. Таким образом, Ж. путем обмана причинил государству ущерб в особо крупном размере.

"Приговором суда Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 УК РК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет без конфискации имущества", - сообщили в пресс-службе военного суда Акмолинского гарнизона.

Также приговором суда он был лишен воинского звания "подполковник" и с него взыскан в доход государства причиненный материальный ущерб в сумме 22 432 410 тенге.

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