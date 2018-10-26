Военный суд Акмолинского гарнизона вынес приговор подполковнику за мошенничество

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Военным судом Акмолинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего Ж. по ст.190 ч.4 п.2 УК РК (Мошенничество), сообщает Kazpravda.kz
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Согласно материалам дела, подполковник Ж., предоставив жилищной комиссии фиктивную справку об отсутствии недвижимого имущества, незаконно получил денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации служебного жилья в сумме 22 432 410 тенге. Таким образом, Ж. путем обмана причинил государству ущерб в особо крупном размере.
"Приговором суда Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 УК РК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет без конфискации имущества", - сообщили в пресс-службе военного суда Акмолинского гарнизона.
Также приговором суда он был лишен воинского звания "подполковник" и с него взыскан в доход государства причиненный материальный ущерб в сумме 22 432 410 тенге.