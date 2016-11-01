Воин-интернационалист отсудил квартиру у акимата Костаная
Суд Костаная защитил права воина-интернационалиста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Воин-интернационалист подал в суд из-за отказа властей разрешить приватизировать выданную ему квартиру. По материалам дела, он занимает квартиру из государственного жилищного фонда, расположенную в микрорайоне "Наурыз" в Костанае. Ранее он в приватизации не участвовал и за ним не зарегистрировано право собственности на недвижимое имущество.
В июле 2016 года воин-интернационалист обратился к акиму города по вопросу безвозмездной приватизации занимаемой им квартиры из государственного жилищного фонда. В обращении мужчина указал, что является воином-интернационалистом, проходившим службу в Республике Эфиопия с 1987 по 1988 годы, и имеет право на льготы.
Однако в августе он получил отказ с акимата. Тогда костанаец обратился за защитой своих прав в суд.
Суд посчитал данный отказ незаконным, поскольку он нарушает права истца, предусмотренные Законом РК "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним".
"Гражданин А. приравнен к участнику боевых действий, которому согласно законодательству положены льготы. Изучив материалы дела, суд признал незаконными действия акима города и обязал заключить с ним договор на безвозмездную приватизацию жилища", – говорится в сообщении.