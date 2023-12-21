Волк напал на людей в Карагандинской области

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Ранним утром жителей города Каркаралинска шокировало сообщение о нападении волка на случайных прохожих на окраине города.

В районную больницу с укусами животного поступили 3 человека. После встречи с хищником у одной из пострадавших женщин осталась рана на руке, а другая пациенка получила множественные глубокие укусы.

«Сейчас все пациенты находятся на амбулаторном лечении. После обработки ран им сделали прививки», — сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

В департаменте полиции Карагандинской области проинформировали, что правоохранители совместно с органами ветеринарии пытаются ликвидировать хищника.

Однако многие горожане после предупреждений опасаются за жизни родных людей.