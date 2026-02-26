В схватке за третье место он оказался сильнее борца из Туркменистана

Команда Казахстана по вольной борьбе отметилась бронзовой медалью на рейтинговом турнире в Тиране (Албания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На третью ступень пьедестала в весовой категории до 86 килограммов поднялся Болат Сакаев.

Вольник дошел до полуфинала, где уступил Георгиосу Куюмцидису (Греция).

В схватке за третье место Болат Сакаев оказался сильнее Алпа Арслана Бегенджова (Туркменистан), отметили в НОК.