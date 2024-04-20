«Вольники» завоевали две лицензии на Олимпиаду в Париж

Спорт
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Их обладателями стали Алишер Ергали и Юсуп Батырмурзаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

Казахстанские борцы вольного стиля на проходящем в Бишкеке олимпийском лицензионном турнире для стран Азии выиграли две путевки в Париж.

Их обладателями стали Алишер Ергали (97 кг) и Юсуп Батырмурзаев (125 кг). По регламенту турнира, лицензии на ОИ-2024 получают финалисты. Алишер Ергали в полуфинале со счетом 3:2 одолел этнического казаха из Китая Авусаймана Хабилу. Юсуп Батырмурзаев в своей схватке за путевку с результатом 7:3 взял верх над представляющим Бахрейн Шамилем Шариповым.

Также в этот день выступали еще три отечественных «вольника». Нуркожа Кайпанов (74 кг) в 1/2 финала уступил иранцу Юнесу Эмами, победителю Азиады в Ханчжоу, двукратному бронзовому призеру ЧМ – 0:11. Майс Алиев (65 кг) в 1/4 финала проиграл китайцу Шаохуа Юаню – 15:16. Ерасыл Мухтарулы (57 кг) в предварительном раунде был выбит Аманом Аманом из Индии - 0:10.

Напомним, что в прошлом году первую олимпийскую путевку от нашей страны в вольной борьбе завоевал Азамат Даулетбеков (86 кг).

Вместе с тем у казахстанцев еще будет возможность побороться за путевки на ОИ-2024 – на заключительном лицензионном турнире (теперь уже мировом), который в мае состоится в Стамбуле.

Завтра, 20 апреля пройдут соревнования в женской борьбе. Нашу страну представят Лаура Ганикызы (50 кг), Жулдыз Эшимова (53 кг), Эмма Тисина (57 кг), Ирина Кузнецова (62 кг), Елена Шалыгина (68 кг) и Жамиля Бакбергенова (76 кг).

#олимпиада #лицензия #вольная борьба

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