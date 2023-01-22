Вооружен и опасен: в Шымкенте задержали мужчину с оружием
Происшествия
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Проводится досудебное расследование.
В Шымкенте полицейские, ранее судимого мужчину и изъяли у него оружие, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.
В департамент полиции поступила информация о жителе Шымкента, вооруженном огнестрельным оружием, который якобы занимался криминальными разборками и вымогательством.
Сотрудники установили, что мужчина ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, в том числе за похищение человека и незаконное лишение свободы.
Его задержание провели по месту жительства.
Были изъяты пистолет Макарова, три патрона к нему и нож.
Проводится досудебное расследование по ст.287 УК РК "Незаконное ношение, перевозка, хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".