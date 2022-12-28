Вооруженного вымогателя задержали в Шымкенте

В управление по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Шымкента поступила информация о местном жителе, который занимался криминальными разборками и вымогательством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Сотрудники УБОП установили, что мужчина к тому же ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, в том числе за похищение человека, незаконное лишение свободы.

Его задержание оперативники провели по месту жительства. У горожанина изъяли пистолет Макарова, 3 патрона к нему и нож.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского РУП по уголовной статье «Незаконное ношение, перевозка, хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Проводится досудебное расследование. Мужчина арестован. Назначены экспертизы. Полицейские проверяют причастность подозреваемого и к другим преступлениям.