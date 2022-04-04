Проверка войск РК проводится в конце зимнего периода обучения. В этом году в рамках реализации задач Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеготовности армии мероприятие проходит в новом формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Согласно плану Генерального штаба, соединения и воинские части подняты по учебной тревоге.

Подразделения совершают переброску на боевой технике своим ходом, железнодорожным транспортом на полигоны, где выполнят практические учебно-боевые задачи.

"На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и подразделениями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проверке подвергнутся все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления.