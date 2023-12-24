Вооруженные силы почтили память батыра Бауыржана Момышұлы

Легендарному герою, военочальнику и писателю исполнилось 113 лет, передает Kazpravda.kz

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Сегодня участнику Второй мировой войны Герою Советского Союза, Халық қаһарманы Бауыржану Момышулы исполнилось 113 лет со дня рождения.

Во всех гарнизонах прошли мероприятия памяти легендарного комбата, талантливого военачальника и писателя Бауыржана Момышулы.

В Алматинской республиканской школе «Жас ұлан» имени Б. Момышулы состоялся тематический вечер с участием руководства Десантно-штурмовых войск, Департамента по делам обороны, невестки прославленного полководца Зейнеп Ахметовой, автора книг, директора детского центра «Кәусар» Дирана Бердимурата и мецената Дидара Құйқабаева, сообщает Минобороны РК.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героя. В фойе школы с участием Зейнеп Ахметовой была открыта барельефная стена с изображением Бауке.

Жасулановцы поделились с Зейнеп Аскарбековной своими знаниями о Бауыржане Момышулы. Они зачитали отрывки из военных мемуаров Бауке и сыграли сценки по его произведениям и фильмам о нем.

В выходные дни состоялись тематические встречи с личным составом с участием ветеранов Вооруженных сил и воинов-афганцев, просмотры художественного фильма «Бауыржан Момышулы».

Были развернуты книжные выставки и организовано обсуждение издания Б. Момышулы «Психология войны», по которому сегодня ведется подготовка офицеров в военных вузах.

В общеобразовательных учебных заведениях проведены уроки мужества «Бауыржан Момышулы – сын казахского народа, великий полководец». В гарнизонах среди детей военнослужащих организованы конкурсы на лучшие рисунки и эссе о легендарном военачальнике.