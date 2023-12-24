Вооруженные силы почтили память батыра Бауыржана Момышұлы

Общество
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Легендарному герою, военочальнику и писателю исполнилось 113 лет, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Сегодня участнику Второй мировой войны Герою Советского Союза, Халық қаһарманы Бауыржану Момышулы исполнилось 113 лет со дня рождения.

Во всех гарнизонах прошли мероприятия памяти легендарного комбата, талантливого военачальника и писателя Бауыржана Момышулы.

В Алматинской республиканской школе «Жас ұлан» имени Б. Момышулы состоялся тематический вечер с участием руководства Десантно-штурмовых войск, Департамента по делам обороны, невестки прославленного полководца Зейнеп Ахметовой, автора книг, директора детского центра «Кәусар» Дирана Бердимурата и мецената Дидара Құйқабаева, сообщает Минобороны РК.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героя. В фойе школы с участием Зейнеп Ахметовой была открыта барельефная стена с изображением Бауке.

Жасулановцы поделились с Зейнеп Аскарбековной своими знаниями о Бауыржане Момышулы. Они зачитали отрывки из военных мемуаров Бауке и сыграли сценки по его произведениям и фильмам о нем.

В выходные дни состоялись тематические встречи с личным составом с участием ветеранов Вооруженных сил и воинов-афганцев, просмотры художественного фильма «Бауыржан Момышулы».

Были развернуты книжные выставки и организовано обсуждение издания Б. Момышулы «Психология войны», по которому сегодня ведется подготовка офицеров в военных вузах.

В общеобразовательных учебных заведениях проведены уроки мужества «Бауыржан Момышулы – сын казахского народа, великий полководец». В гарнизонах среди детей военнослужащих организованы конкурсы на лучшие рисунки и эссе о легендарном военачальнике.

#Минобороны РК #Бауыржан Момышұлы

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