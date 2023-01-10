Вопрос регистрации вакцины QazVac в ВОЗ еще актуален – Минздрав

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, не потеряла ли актуальности регистрация отечественной вакцины против COVID-19 QazVac во Всемирной организации здравоохранения, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба акима Астаны

По словам главы Минздрава, работа по регистрации вакцины, разработанной в нашей стране, продолжается.

«В прошлые годы специалисты, эксперты ВОЗ проверяли документы онлайн. В этом году миссия ВОЗ будет смотреть, как выпускается наша вакцина, соответствует ли наш завод установленным международным стандартам, и насколько применение QazVac безопасно в других странах. Эти работы поэтапно проходят», – сказала министр.

Таким образом, вопрос регистрации QazVac в ВОЗ не потерял еще своей актуальности. А эксперты ВОЗ планируют приехать в Казахстан весной этого года.

«В апреле приедут, миссия всё будет всесторонне проверять, будут анализировать все этапы производства вакцины. Миссия может дать нам по итогам свои рекомендации, на выполнение которых также потребуется некоторое время. Мы выполним их рекомендации и снова пригласим их. Эта такая поэтапная работа», – разъяснила Ажар Гиният.