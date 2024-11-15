Вопросы развития реабилитологии и курортологии обсудили в Астане

В столице прошла XI республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Приоритетные направления реабилитологии и курортологии», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

В ходе дискуссии эксперты из разных стран обсудили вопросы внедрения новых методов реабилитации, диагностики и реабилитации неврологических инвалидизирующих заболеваний, применения инновационных технических средств реабилитации и многие другие. Они положительно оценили проводимую работу по развитию реабилитологии в Казахстане.

Конференция организована ОО «Ассоциация реабилитологов и курортологов» совместно с Национальным научным центром развития сферы социальной защиты МТСЗН РК и проходит в гибридном формате (offline/online).

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, заместитель председателя правления фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаева, депутат Мажилиса Динара Наумова, отечественные и зарубежные (Великобритания, Германия, Греция, Италия, Россия) эксперты в сфере реабилитологии, специалисты санаторно-курортных учреждений, представители НПО, а также компаний, производящих медицинское и специализированное оборудование и лекарственные препараты.

В своем приветственном слове Светлана Жакупова отметила, что на сегодня в Казахстане проживает 732 тысяч граждан с инвалидностью. Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень заболеваемости родителей (особенно матерей), ряд нерешенных социально-экономических, психолого-педагогических и медицинских проблем способствуют увеличению численности детей с инвалидностью, которых насчитывается 110 тысяч юных казахстанцев.

По ее словам, глава государства поставил перед правительством задачу – повысить качество жизни ЛСИ и сформировать инклюзивное общество, в котором каждому его члену предоставляются равные возможности во всех сферах жизни.

В республике реализуется Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года.

Министерство совместно с экспертным сообществом, с учетом рекомендаций Комитета ООН по правам инвалидов, разработало проект Концепции инклюзивной политики до 2030 года. Главным его новшеством является создание условий по переходу от медико-социальной к социально-правозащитной модели инвалидности.

Документ предусматривают принятие комплекса действенных мер, направленных на создание необходимых условий для полноценной социальной интеграции людей с особыми потребностями в общество.

Одним из важнейших аспектов в процессе повышения качества жизни лиц с инвалидностью является реабилитация. Это комплекс медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья», – сказала Светлана Жакупова.

Министр отметила, что важное значение в реабилитации детей имеет мультидисциплинарный подход, включающий медицинское, социальное и педагогическое направления работы.

Глава МТСЗН также рассказала о проводимой работе в рамках реализации Социального кодекса.

«Запущен проект по направлению детей с инвалидностью на санаторно-курортное лечение в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации.С 2025 года система социального обеспечения переходит на подушевое финансирование специальных социальных услуг с привлечением частного бизнеса. Это мера позволит расширить сеть организаций, оказывающих спецсоцуслуги и довести их до отдаленных сельских населенных пунктов. Кроме того, с 2025 года внедряется лицензирование организаций, оказывающих ССУ. Это позволит обеспечить их соответствие стандартам и защитить права людей с особыми потребностями. Также внедряется Цифровой дневник реабилитации детей с инвалидностью в домашних условиях. Это решение даст возможность отслеживать динамику и достигнутый эффект реабилитационных мероприятий», – сообщила Светлана Жакупова.

Министр подчеркнула, что в комплексе реабилитационных мероприятий и в повседневной жизнедеятельности людей с особыми потребностями огромную роль играют технические средства реабилитации.

Благодаря Порталу социальных услуг ЛСИ предоставлена возможность самостоятельно выбирать техсредства реабилитации и их поставщиков. При этом усилен контроль за качеством предоставляемых ТСР.

«В этом году совместно с общественным фондом «Қазақстан халқына» мы приступили к реализации пилотных проектов «Оценка потребностей и подбор ТСР» и «Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях». В рамках этих проектов детей с инвалидностью обеспечивают инновационными ТСР для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях. За короткий период времени родители детей и специалисты отмечают положительную динамику: кто-то научился стоять, кто-то уверенно сидит. Выражаю надежду, что данные проекты будут успешно реализованы и в дальнейшем масштабированы во всех регионах страны», – заключила Светлана Жакупова.

В свою очередь заместитель генерального директора Национального научного центра развития сферы социальной защиты МТСЗН РК, председатель правления Ассоциации реабилитологов и курортологов Шолпан Булекбаева подробно рассказала об этих пилотных проектах.

«Основные цели проектов: соблюдение принципа индивидуальности и подбор правильного ТСР; предоставление детям с инвалидностью качественных, эффективных, безопасных и научно-обоснованных ТСР, направленных на повышение качества жизни детей с инвалидностью; внедрение технологий, обеспечивающих детей с инвалидностью навыками самостоятельной жизни, включая профориентацию, организацию сопровождаемой дневной занятости. На сегодня с индивидуально подобранными техническими средствами реабилитации занимаются 73 ребенка. Специалисты осуществляют мониторинг занятий через специальное мобильное приложение», – отметила спикер.

В рамках двухдневной конференции будет организовано 7 панельных сессий, в ходе которых эксперты обсудят широкий круг вопросов. В их числе внедрение инновационных ТСР, диагностика и реабилитация неврологических заболеваний, применение ботулинотерапии и ортезирования, эффективные методы в курортологии и реабилитологии: от нутритивной до психологической поддержки, современные подходы в нейроразвитии, роль НПО и пациентских организаций в реабилитации.

В ходе дискуссии эксперты из разных стран положительно оценили проводимую работу по развитию реабилитологии в Казахстане.