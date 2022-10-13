Вопросы сотрудничества обсудили аким Астаны и вице-премьер Монголии

Аким Астаны встретился с вице-премьер-министром Монголии. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в ряде областей. О встрече на своей странице в Instagram рассказал Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Провели встречу с вице-премьер-министром Монголии Сайнбуянгийн Амарсайханом, чрезвычайным и полномочным послом Монголии в РК Доржийн Баярхуу и др. Обсудили вопросы сотрудничества в сферах образования, культуры, торговли, экономики, туризма, также меры по улучшению инвестклимата и др.

По поручению главы государства создаём условия для привлечения иностранных инвестиций в экономику города и страны, оказываем инвесторам комплексную сервисную поддержку.

Так, к примеру, в 2020 году в экономику столицы мы привлекли более 1,1 триллиона тенге частных инвестиций, в 2021 году - более 1,2 триллиона тенге частных инвестиций, за 9 месяцев текущего года - почти 900 млрд тенге. В первую очередь мы поддерживаем те проекты, которые необходимы жителям и городу», - написал аким столицы.