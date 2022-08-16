Вор-домушник задержан в Алматы

43-летний подозреваемый за неделю обокрал жилища двух алматинцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Злоумышленник, перепутав продуктовый магазин с барбершопом, зашел внутрь, и, увидев, что в помещении никого нет, украл роутер. Второе хищение чужого имущества он совершил в третьем микрорайоне. Поднявшись по газовой трубе на козырек подъезда, через окно проник в квартиру и похитил оттуда технику. Подозреваемый задержан. Он 1979 года рождения. За плечами шесть судимостей, пять из них – за совершение имущественных преступлений", – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 ч.3 п.2,3 УК РК "Тайное хищение чужого имущества, неоднократно, путем незаконного проникновения в жилое помещение".

Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов "деятельности" задержанного, добавили в полиции.