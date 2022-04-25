"Ворвалась, снося двери": ливни привели к серьезным подтоплениям в Туркестанской области - видео

В Сарыагашском и Казыгуртском районах Туркестанской области зафиксированы случаи подтопления дворовых территорий, вызванные обильными дождями, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«24 апреля 2022 года в Туркестанской области из-за сильных осадков в четырех населенных пунктах Казыгуртского района и одном населенном пункте Сарыагашского района вода попала во дворы 53 домов, также 18 домов, 1 тойхану, 16 хозяйственных построек. С подтопленных территорий эвакуировано 50 человек. Все были размещены в домах родственников. Также погибли домашние животные, количество устанавливается», – сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В настоящее время районные пожарные части и посты, местные сельские акиматы для исключения угрозы подтопления жилых домов продолжают откачку дождевой воды с улиц и дворов.

Кроме того, по факту подтопления улиц, дворов домов запущена горячая линия акимата района, проводятся экстренные мероприятия при поступлении сообщений со стороны жителей.