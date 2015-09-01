Восемь казахстанских боксеров пробились в четвертьфинал ЧА

Спорт
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Восемь казахстанцев продолжат борьбу в четвертьфинале чемпионата Азии по боксу, который проходит в Бангкоке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

На первых этапах наша команда потеряла двух спортсменов – из борьбы выбыли Темиртас Жусупов (49), который уступил узбекскому боксеру Хасанбою Дусматову и Самат Башенов (64 кг), также проигравший представителю Узбекистана Фазлиддину Гаибназарову.

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Самат Башенов

Продолжают борьбу Кайрат Ералиев (56 кг), капитан сборной Данияр Елеусинов (69 кг) Жанибек Алимханулы (75 кг), без конкуренции вышедшие в следующий круг тяжеловесы Иван Дычко (свыше 91 кг) и Василий Левит (до 91 кг), а также бившиеся в последний день 1/8 Адильбек Ниязымбетов (81 кг) и Олжас Саттыбаев (52 кг).

Саттыбаеву противостоял один из сильнейших боксеров Таиланда Танес Онгжунта. С первых минут боя тайский боксер попытался достать Олжаса, но тот легко уходил от ударов соперника, и в то же время мог неожиданно атаковать. 3:0 в пользу казахстанского боксера.

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Олжас Саттыбаев

Адильбеку Ниязымбетову его соперник, туркменский спортсмен Азиз Ачилов, не доставил никаких проблем – Адильбек загодя разгадывал намерения оппонента и отражал его не слишком острые атаки. Туркменскому же боксеру уходить из-под ударов почти не удавалось. 3:0 в пользу Ниязымбетова.

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