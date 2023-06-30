8 лет колонии: приговор Гульмире Сатыбалды огласил кызылординский суд

Гульмира Сатыбалды приговорена к 8 годам лишения свободы по делу о присвоении и растрате чужого имущества, сообщает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на суд Кызылординской области.

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В суде №2 города Кызылорды рассмотрено уголовное дело в отношении 7 подсудимых, которые по предварительному сговору присвоили и растратили вверенное им имущество в особо крупных размерах.

Сообщается, что подсудимая Сатыбалды с 2018 по 2020 годы не выполнила работы по проекту обогрева левого берега реки Сырдарья в Кызылорде.

Подсудимые Б., Ж., Э., К., уполномоченные на выполнение государственных функций, использовали свое служебное положение, подсудимые Д. и Б. подписали акт приема-передачи незавершенных работ.

Преступными действиями обвиняемые нанесли ущерб государству в 441 млн тенге.

Вина подсудимых доказана заявлением подсудимого Б., судебными и судебно-экономическими экспертизами объекта строительства, показаниями бухгалтера, счетовода и учредителей ТОО «А».

Гульмира Сатыбалды признана виновной по части 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и приговорена к 8 годам лишения свободы.

Первый приговор Гульмире Сатыбалды был оглашен 4 мая в Астане, тогда бывшую супругу предпринимателя Кайрата Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы за самоуправство, организацию похищения человека.

«Путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначено окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы», – сообщили в суде.

Подсудимые Б., Ж., Е. и К. приговорены к 7 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Б. и Д. осуждены к 7 годам лишения свободы, наказание с учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, в соответствии со статьей 63 УК РК, признано условным.

Ущерб, причиненный государству в 441 млн тенге, возмещен в полном объеме и восстановлен.