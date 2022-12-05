Восемь лошадей сбил грузовой поезд в ВКО

На место происшествия выехали сотрудники Линейного отделения полиции на станции Риддер.

Фото: polisia.kz

В Восточно-Казахстанской области грузовой поезд сбил 8 лошадей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На перегоне “Коршунова - Черемшанка” машинист грузового поезда, заметив стадо лошадей на железной дороге, применил экстренное торможение. Однако, наезд предотвратить не удалось. В результате столкновения сбиты 8 лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 19 минут", - сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов.

На место происшествия выехали сотрудники Линейного отделения полиции на станции Риддер.

Установлен 33-летний житель района Глубокое, который является хозяином животных. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог" и наложен штраф в размере 5 МРП.