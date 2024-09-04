Восемь новых объектов здравоохранения введут в Каратальском районе

Он подчеркнул, что шесть объектов медицины из восьми возводятся в рамках реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Это пять фельдшерско-акушерских и один медицинский пункт в селах Ортатобе, Кызылжар, Канабек, Оян, Каражиде, Доншы.

– Основными факторами в вопросе повышения качества и доступности медицинских услуг выступают развитие инфраструктуры и решение проблемы дефицита кадров, – сказал Бейбит Исабаев. – При этом хорошим подспорьем является возведение новых зданий из блочно-модульных конструкций, что позволяет ускорить и упростить процесс строительства, обеспечив отдаленные села современными социальными объектами.

Использование дешевых и быстрых по сборке конструкций в области Жетысу уже поставлено на рельсы. В 2022 году в регионе ввели в эксплуатацию 12 блочно-модульных медпунктов, в 2023-м – 20. В нынешнем году планируется установить еще 27. Они заработают до конца ноября.

Всего же в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе запланировано строительство 59 объек­тов. Для решения проблемы дефицита медицинских кадров с этого года в области предусмотрена поддержка в виде единовременной выплаты прибывающим на работу врачам: в городской местности – по 5 млн тенге каждому, в сельской – по 10 млн тенге.

– В Каратальском районе начиная с 2022 года врачам выделено 13 квартир, – отметил Бейбит Исабаев. – Медикам выплачиваются квартирные, подъемные пособия, доступно льготное кредитование на покупку жилья.

В этом году в Каратальском районе ожидают прибытия трех необходимых специа­листов. Это акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог и врач общей практики. В июле текущего года району было выделено три машины скорой помощи для врачебных амбулаторий сел Ескельды-би, Копбирлик и города Уштобе.