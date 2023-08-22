Восьмой утонувший найден в реке Сырдарья в Туркестанской области

Фото: otyrar.kz

В Отырарском районе Туркестанской области найден восьмой утонувший в реке Сырдарья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Поиски троих продолжаются.

Отмечается, что из найденых утонувших - трое несовершеннолетние.

На месте задействованы силы ДЧС, полиции, местных исполнительных органов.

Напомним, накануне вечером, 21 августа, в селе Коксарай Отырарского района в реке Сырдарья, вблизи дорожного моста, утонули сразу 11 человек. Трагедия произошла во время отдыха 4 семей из 20 человек, которые решили искупаться в неустановленном для этого месте.