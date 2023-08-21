Сразу 11 человек утонули в реке в Туркестанской области – предварительная информация ДЧС

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

11 человек утонули в реке Сырдарья в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: Kazpravda.kz

21 августа в селе Коксарай Отырарского района Туркестанской области в реке Сырдарья, вблизи дорожного моста, утонули 11 человек. Трагедия произошла во время отдыха 4 семей из 20 человек, которые решили искупаться в неустановленном для этого месте. 

В ДЧС о происшествии сообщили в 17:40. Спасатели извлекли из воды 6 тел (личности и возраст устанавливается), поиски 5 человек продолжаются.

Информация оперативная, подлежит уточнению, отметили в ведомстве.

В областном ДЧС создан оперативный штаб, работает горячая линия 8 (7253) 357-881.

На месте работают 144 сотрудника, 16 единиц техники, 6 плавательных средств и дрон департаментов по ЧС, полиции, местных исполнительных органов.

 

 

#гибель #Туркестанская область #ДЧС #утопление #Сырдарья

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