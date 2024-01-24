Воспитательный аспект

Министр просвещения Гани Бейсембаев и министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков провели рабочую встречу. Речь на ней также шла и о продлении договора между ведомствами по использованию комплекса «Алтын Эмель», расположенного на берегу Капшагайского водохранилища.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что на сегодня учебно-оздоровительный центр на территории «Алтын Эмель» функционирует не в полной мере. Он предложил помощь в ремонте объектов филиала республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» в городе Конаеве, строительстве спортивных площадок и еще одной столовой.

Министры обсудили возможность выделения квот для отдыха детям военнослужащих и служащих Вооруженных сил, а также реабилитации детей с особыми образовательными потребностями в четырех филиалах РУОЦ «Балдаурен».

– Под нашей эгидой развивается и функционирует движение жассарбазовцев. Эти ребята из разных гарнизонов могли бы приезжать в ваши учебно-оздоровительные центры, чтобы пообщаться с ровесниками, отдохнуть, набраться сил и здоровья перед учебой, – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков. – Это и будет реальная поддержка государства, и мы со своей стороны готовы вам помочь по многим направлениям деятельности.

В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев поддержал предложение о квоте для оздоровления детей военнослужащих во всех филиалах РУОЦ «Балдаурен».

– Мы наблюдаем, что сейчас работа по организации дней открытых дверей в воинских частях приобретает системный характер. Необходимо активнее вовлекать в сферу военно-патрио­тического воспитания учеников выпускных классов, знакомить их с буднями армии, – отметил он, высказав одобрение в связи с привлечением к работе с детьми и подростками в качестве преподавателей-организаторов начальной военной подготовки военных пенсионеров.

По итогам встречи стороны решили провести работу по заключению соответствующего меморандума и составлению совместного плана работы по военно-патриотическому воспитанию детей и школьников.