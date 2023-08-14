Восполнить дефицит

Сегодня в больницах и поликлиниках региона вакантно около 300 мест. И это несмотря на то, что регион предлагает один из самых привлекательных соцпакетов. Помимо подъемных в виде 5 млн тенге медикам, прибывшим в сельскую местность, и 3,5 млн тенге – в города, в текущем году из облбюджета выделено около 2 млрд тенге на приобретение жилья медработникам.

– Мы посетили практически все вузы Казахстана, и нам удалось привлечь 73 специалиста, из которых 14 – выпускники и 59 – с опытом работы в медицинских организациях, – отметил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев. – Также отмечу, что расширение в 2020 году сети медколледжей уже дает свои плоды: в этом году мы получили свыше 500 медработников среднего звена. Думаю, что благодаря этому мы тоже сможем возместить дефицит кадров внут­ри области. Но основной наплыв специалистов ожидается в конце августа – начале сентября.