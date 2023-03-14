Восточная ярмарка “Наурыз базары” пройдет в столице

С 21 по 23 марта в Астане будет проходить восточная ярмарка “Наурыз базары”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Мероприятие состоится на территории Международного Выставочного Центра ЭКСПО.

Восточная ярмарка “Наурыз базары” представит богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шелка, сувениров.

Для горожан будет доступна свежая продукция от лучших крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны по самым выгодным ценам. В честь праздника планируются грандиозные скидки на все товары.

Настоящих гурманов ждет фестиваль восточной кухни.

Ярмарка будет работать каждый день: 21 марта с 13:00 до 18:00, 22 и 23 числа с 09:00 до 18:00.