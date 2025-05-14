В столичные молодежные центры здоровья в прошлом году обратилось около 110 тысяч молодых граждан. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова на брифинге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спикер отметила, что с 12 по 18 мая в столице проводится Неделя репродуктивного здоровья, в рамках которой в медицинских организациях, школах, колледжах и молодежных центрах города проходят десятки просветительских и профилактических мероприятий. Главная цель инициативы – повышение информированности населения, в первую очередь подростков и молодежи, о вопросах репродуктивного здоровья, планирования семьи, профилактики заболеваний и вакцинации.

Алия Рустемова сообщила, что в Астане функционируют 12 молодежных центров здоровья, которые охватывают возрастную категорию от 10 до 29 лет. За 2024 год в эти центры обратилось около 110 тысяч молодых граждан. Из них 59% – девушки, 41% – юноши, что говорит о высокой востребованности подобных инициатив среди молодежи.

– Особое внимание в ходе недели уделяется профилактике вируса папилломы человека (ВПЧ) — инфекции, напрямую связанной с развитием рака шейки матки. В Казахстане с сентября 2024 года стартовала вакцинация девочек 11 лет от ВПЧ, – сказала руководитель управления общественного здравоохранения.

По ее словам, вакцинация против ВПЧ – эффективный и научно обоснованный инструмент в борьбе с онкозаболеваниями.

Один из ключевых акцентов недели является предгравидарная подготовка, направленная на укрепление здоровья будущих родителей до зачатия ребенка. Она включает консультации с врачами, сдачу необходимых анализов, вакцинацию, а также формирование здоровых привычек.

По словам специалистов, состояние здоровья родителей до беременности напрямую влияет на здоровье будущего ребенка. Поэтому кабинеты планирования семьи при ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) продолжают свою активную работу, консультируя горожан по вопросам безопасного материнства и контрацепции.