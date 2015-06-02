Война застала его в Заполярье... Свежий выпуск 506 Людмила ШАХВОРОСТОВА

Я часто вспоминаю, как Василий Дмитриевич и его друг Михаил Никитич Ярич с офицерской выправкой мерными шагами в ногу идут по тротуару улицы Фрунзе, возвращаясь домой с работы. Или как решают проблемы ветеранов в штабе районного совета ветеранов, обсуждают интересные публикации в «районке», вспоминают свои пути-дороги фронтовые.

Почетный гражданин Бескарагайского района, гвардии подполковник Василий Алексеев родился 7 апреля 1917 года в Петрограде, в самом сердце «колыбели революции». На его младенчество выпали страшные годы Гражданской войны. С 1925 по 1933 год Алексеев учился в школе, затем 7 лет проработал слесарем на приборостроительном заводе.

В 1940 году был призван в армию. Великая Отечественная война застала его в Заполярье в поселке Рыбачий, где он служил политруком роты стрелкового полка. С начала войны здесь, на Мурманском направлении, они твердо стояли на своих позициях, не отступив ни на шаг. А когда произошел перелом в войне и началось наступление, то в составе Карельского фронта В. Алексеев прошел с боями от Мурманска до Германии, через Норвегию и Финляндию.

В боях на финской земле Алексеев был ранен, но продолжал оставаться в строю. Его полк в составе 2-го Белорусского фронта освобождал Варшаву, Быдгофь, Торусь, Гданьск. Затем, форсировав реку Одер, испытав горечь потерь и радость побед, освобождали остров Рюген и города Германии – Росток, Шверин и Штральзунд, где Василий Дмитриевич и встретил Победу.

История повторяется, и уже в мирное время в этих же местах в Германии в начале 70-х проходил срочную службу его сын, гвардии рядовой Владимир Алексеев, ныне полковник органов национальной безопасности Казахстана. Младший сын Юрий служил в Забайкалье в мотострелковом полку.

Василий Дмитриевич в годы Великой Отечественной войны был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией», Жукова. Всего 25 наград было у ветерана, среди них и иностранные награды.

После войны Василий Дмитрие­вич до 1953 года был комендантом на Тоцком полигоне, после чего попал под сокращение, известное как «миллион двести». Затем окончил Лесной техникум.

В Бескарагай фронтовик прибыл в 1956 году с трехмесячным младшим сыном на руках. Был сначала директором степного лесхоза, потом директором лесхоза «Букебаев­ский», где главной его миссией была охрана и восстановление ленточных боров. Здесь в Букебае начала свою педагогическую деятельность директором Букебаевской школы, а потом до самой пенсии трудилась учителем математики в Б-Владимировской средней школе его жена Валентина Анисимовна.

Более 60 лет они были вместе. Большая, дружная семья – взрослые сыновья, внуки и правнуки. Это то богатство, которое радовало их и помогало идти по жизни. Сегодня они хранят тепло воспоминаний о своем замечательном деде, который ковал Победу на фронтах Великой Отечественной, прошел славный боевой и трудовой путь.

Его рассказы о войне всегда завораживали нас, молодых журналистов. События тех лет он воспроизводил в таких красках и подробностях, будто пережил их только вчера. Человек энциклопедического ума, мягкий, душевный, веселый, тонкий психолог, с отточенными гранями опыта военного политрука, он обладал характером твердым, принци­пиальным и непоколебимым.

На страницах районной газеты он поднимал проблемы, которые злободневны и сегодня. Это благоустройство сел, дороги на том же участке Бурас – Ерназар, проблемы приема стеклопосуды, заготовительных пунктов, отдыха детей в летних лагерях, а главное – призывал к патриотическому воспитанию молодого поколения на ярких примерах из жизни ветеранов войны и труда.

Сегодня уже нет с нами замечательного человека, ветерана войны Василия Дмитриевича, но живы в памяти его дела, остались в семейном архиве вырезки его статей из газеты «Прииртышье», хранится в красивой рамке свидетельство о том, что в январе 2005 года ему было присвоено звание Почетного гражданина Бескарагайского района. Сберегли и плакат, выпущенный 10 лет назад к 60-летию Победы, с которого убеленный сединами, с украшенной наградами грудью, радушной улыбкой и небесного цвета глазами смотрит гвардии подполковник Василий Алексеев.

Жаль, что время неумолимо и безвозвратно течет, как вода. Но оно оставляет в решете жизни каждого то, чего он достиг за короткий миг на этой земле. В решете Василия Дмитриевича много добрых дел, которые он вершил ради счастья своего народа, ради жизни на земле. Спасибо ему от благодарных потомков. Пусть память о нем будет долгой и светлой.



