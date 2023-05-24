ВОЗ призвала готовиться к новой смертельной пандемии

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что нельзя исключать угрозу новой пандемии, которая будет страшнее COVID, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что угрозу новой пандемии, более опасной, чем COVID, нельзя исключать. Об этом он рассказал на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.

«Угроза появления другого варианта [COVID], способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — отметил гендиректор организации.

Тедрос Гебрейесус также призвал весь мир быть готовым в будущем дать угрозе коллективный отпор.

5 мая глава ВОЗ объявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19. По его словам, из-за коронавируса во всем мире умерли как минимум 20 миллионов человек.

Еще в марте Гебрейсус выражал уверенность в том, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году, а вместе с этим будет снят режим международной чрезвычайной ситуации.