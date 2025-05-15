С 12 мая прошлого года в Казахстане впервые стартовал механизм компенсации затрат промышленным предприятиям на приобретение технологического оборудования. Субъекты обрабатывающей промышленности получили возможность возместить до 40% понесенных расходов

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» подвели годовые итоги реализации этой меры поддержки, обозначив ее эффективность и востребованность среди бизнеса, передает корреспондент Kazpravda.kz

«За год, с момента запуска нового механизма возмещения затрат, наш центр возместил часть затрат предприятий по приобретению технологического оборудования на сумму 1,1 миллиарда тенге», - сообщили в дирекции стимулирования бизнеса QazIndustry.

Предприятия имеют возможность возместить 40% своих расходов (но не более 60 млн тенге) на приобретение технологического оборудования, включая современные цифровые решения, такие как 3D-сканеры, 3D-принтеры и широкоформатные принтеры.

В числе предприятий, воспользовавшихся этой мерой поддержки, - Алматинский вентиляторный завод, компании «Майами Solar», «ANNC Construction», «Мехлитком», «Barys E&t», «Temir SAK» и другие.

К примеру, заводу ANNC Construction, специализирующемуся на производстве фиброцементных плит, QazIndustry возместил часть затрат по приобретению покрасочной линии. Компенсация в размере 44 млн тенге позволила предприятию приступить к дальнейшей модернизации производства и существенно снизить себестоимость продукции.

«Для получения компенсации предприятие должно проработать не менее одного календарного года до момента подачи заявки, не иметь задолженности по налогам и обязательным отчислениям. Кроме того, требуется продемонстрировать рост налоговых выплат за последние три года. Это условие не распространяется на компании, зарегистрированные менее трех лет назад», - отметил руководитель дирекции стимулирования бизнеса QazIndustry Арстанбек Сагиев.

Как пояснили в QazIndustry, новая мера государственной поддержки становится все более востребованной - с момента старта в центр поступило более 340 заявок от предприятий.

Напомним, государство компенсирует предприятиям часть затрат, направленных на повышение производительности труда и продвижение продукции на внутреннем рынке. Размер возмещения составляет от 40 до 50%. Эти меры поддержки выгодны не только бизнесу, но и всей экономике страны: рост прибыли компаний способствует увеличению налоговых поступлений.