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Общество
Возможна ли отправка казахстанских миротворцев на Донбасс – ответ Минобороны
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК прокомментировал вероятность отправки казахстанских миротворцев в Донбасс, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В такой геополитической обстановке этот вопрос, наверное, беспокоит все наше казахстанское общество. Вместе с тем, мы должны отметить, что порядок применения наших вооруженных сил за пределами государства расписан и нормативно закреплен», - сказал спикер.

По его словам, применение вооруженных сил в миротворческих операциях осуществляется только лишь по резолюции Совета безопасности ООН.

«На основании этой резолюции Глава государства выходит с предложением перед Парламентом. И только после одобрения Парламентом применение Вооруженных сил на территории другого государства становится возможным. Но в настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Переговоры по данному вопросу не ведутся», - ответил Камалетдинов.

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