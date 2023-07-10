Казахстанские школьники смогут получить диплом колледжа одновременно с аттестатом

Пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей заработает с нового учебного года во всех регионах Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

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Новая образовательная программа позволит учащимся 10-11 классов, обучаясь в школе, параллельно осваивать рабочие специальности в колледжах.

«В настоящее время определены 16 рабочих квалификаций. Предполагается обучение по 2 часа в день. На сегодня определены по 2 колледжа в каждом регионе страны. В них школьники будут проходить профессиональную подготовку», – отметил директор департамента технического и профессионального образования Минпросвещения РК Ернат Жунусов.

Одними из первых в рамках пилота на базе строительно-технологического колледжа Кокшетау и Высшего колледжа города Степногорска начнут обучаться акмолинские школьники.



«Учащиеся будут постигать азы профессий повара, пекаря, декоративно-прикладного искусства и сварщика. В этом году в эксперименте примут участие 2 школы города Кокшетау. Для ведения образовательного процесса в колледже разработана образовательная программа, готовы педагоги, оборудованы мастерские и кабинеты специальных дисциплин. Только в Степногорске желание поучаствовать в программе изъявили 9 школ. Выпускники этих школ смогут получить образование по специальности «Дизайн интерьера» и «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», – поделился руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин.

По завершении обучения учащиеся параллельно с аттестатом школы получат диплом колледжа и смогут выйти на рынок труда, добавил он.