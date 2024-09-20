Земельные вопросы жителей пограничных сел рассмотрела республиканская комиссия

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В правительстве под председательством заместителя премьер-иинистра Серика Жумангарина состоялось заседание земельной комиссии в новом формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению главы государства название и формат работы прежней Комиссии по изъятию земель изменены на Республиканскую комиссию по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов.

Главный вопрос рассмотрения комиссии в новом формате – упростить процедуру возврата государству неиспользуемых, а также выданных с нарушениями земель, чтобы не пострадали интересы добросовестных землепользователей. 

Для выработки предложений Министерство сельского хозяйства разработало алгоритм действий Специальной комиссии, которая на местах будет заниматься урегулированием вопросов продолжения права для действующих сельхозпроизводителей и переработчиков сельхозпродукции, обеспечивающих уплату налогов, привлечение инвестиций и развитие соответствующих сельхозтерриторий в регионах. 

Так, спецкомиссия формирует 2 списка: добросовестные и недобросовестные землепользователи. Критерии отбора добросовестных – используют землю по назначению, платят налоги, привлекают инвестиции, живут в этом же районе и вкладывают в его развитие. Недобросовестные – не используют, или используют с нарушением законодательства свои земельные участки. 

Серик Жумангарин поручил доработать предлагаемый алгоритм с участием специалистов министерств юстиции и финансов для отработки всех нюансов. 

«На заседании Комиссии рассмотрели возможность предоставления земельных участков для жителей пограничных населенных пунктов путем внесения соответствующих законодательных изменений. Этот вопрос ранее на совещании в правительстве поднял депутат Ерлан Саиров. В частности, в ВКО на пограничной территории жители готовы выращивать люцерну для экспорта в другие страны. Согласно Земельному кодексу, на пограничных полосах разрешено пасти скот и косить сено, но не допускается предоставление земель в частную собственность и во временное пользование», - говорится в сообщении. 

Серик Жумангарин поручил провести полный анализ возможности предоставления прав на земельные участки жителям пограничных регионов – в области Абай, Жетысу, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской – с учетом всех требований к безопасному режиму на этих территориях. 

С начала 2024 года территориальные подразделения Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ провели по республике 1302 внеплановые проверки в отношении землепользователей на общей площади 2 млн га. Внесено 953 предписания об устранении нарушений земельного законодательства на площади 1,4 млн га.

По выданным ранее предписаниям в этом году начато освоение сельхозземель на площади 254 тыс. га. С начала года возвращено 1,5 млн га сельхозземель из планируемых к возврату 2 млн га.

#Правительство #земля #комиссия

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