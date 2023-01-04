Возможны задержки и отмены рейсов – Air Astana предупредила пассажиров

Авиакомпания Air Astana сообщила, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки и отмены рейсов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Пассажирам напомнили, что при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки авиакомпания предоставляет напитки через каждые 2 часа, через 4 часа – горячее питание.
Если задержка рейса более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное, перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно.
В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика более чем на 10 часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета.
«Просим следить за расписанием рейсов на сайте https://airastana.com/kaz/ru-ru/Информация/В-аэропорту/Статус-рейса.
В случае отмены или задержки рейса просим пассажиров обращаться к онлайн-консультантам на сайте airastana.com в правом нижнем углу или на WhatsApp по телефону +7 702 702 01 48, а также в наш центр помощи по адресу help.airastana.com для возврата средств из-за отмены и задержки рейсов», – обратились к пассажирам в авиакомпании.
Телефон горячей линии в случае задержки рейса: +7 7272 44 44 78.
Telegram-канал для официальных сообщений https://t.me/PR_AirAstana.