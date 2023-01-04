Возможны задержки и отмены рейсов – Air Astana предупредила пассажиров

Авиакомпания Air Astana сообщила, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки и отмены рейсов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Фото: Kazpravda.kz

Пассажирам напомнили, что при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки авиакомпания предоставляет напитки через каждые 2 часа, через 4 часа – горячее питание.

Если задержка рейса более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное, перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно.

В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика более чем на 10 часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета.

«Просим следить за расписанием рейсов на сайте https://airastana.com/kaz/ru-ru/Информация/В-аэропорту/Статус-рейса.

В случае отмены или задержки рейса просим пассажиров обращаться к онлайн-консультантам на сайте airastana.com в правом нижнем углу или на WhatsApp по телефону +7 702 702 01 48, а также в наш центр помощи по адресу help.airastana.com для возврата средств из-за отмены и задержки рейсов», – обратились к пассажирам в авиакомпании.

Телефон горячей линии в случае задержки рейса: +7 7272 44 44 78.

Telegram-канал для официальных сообщений https://t.me/PR_AirAstana.