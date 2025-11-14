В Казахстане обновлены программы скрининга здоровья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав

Изменения направлены на повышение эффективности раннего выявления заболеваний и расширение охвата населения. Внедрены исследования с доказательной эффективностью, включая ЛПНП (низкоплотные липопротеины), триглицериды, гликированный гемоглобин.

"Возраст участия в скринингах увеличен до 76 лет, что позволяет вовлечь больше людей старшего возраста в профилактические программы. Исключены необоснованные консультации узких специалистов. Если результаты исследований в норме, скрининг может быть завершен медицинской сестрой — без направления к другим специалистам", - говорится в сообщении.

Для профилактики нарушений мозгового кровообращения в ОСМС внедрен новый скрининг для мужчин 50+: УЗИ брахиоцефальных сосудов 1 раз в два года.

С сентября все этапы онкоскринингов стали доступны в рамках ГОБМП, что упрощает прохождение обследования и снижает финансовую нагрузку на население. Обновленные стандарты делают скрининги более точными, современными и удобными для пациентов.